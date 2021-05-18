شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع أكتوبر و الاستاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء اليوم التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر والاستاد الجديد هناك.

وكانت اللجنة قد أبرمت بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي قبل أن يتم الاعتماد رسمياً في اجتماع المجلس اليوم برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق.