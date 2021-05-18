شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب أفريقيا: الأجواء رائعة وجماهير صن داونز محبطة من نتيجة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، أن الأجواء ستكون رائعة ودرجة الحرارة مناسبة لمواجهة الأهلى وصن داونز، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وقال أحمد الفاضلي، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الاهلي وصن داونز نهائي مبكر لدوري أبطال أفريقيا، وكلنا وراء الأهلي لأنه الممثل الوحيد للكرة المصرية في هذه البطولة".

وأضاف سفير مصر بجنوب أفريقيا: "صحف جنوب أفريقيا محبطة، وكان لديهم أمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مصر، ولكن النتيجة صدمتهم، ويأملون في التعويض في مباراة 22 المقبلة، وهناك اهتمام كبير بالمباراة".

وتابع أحمد الفاضلي: "الأهلى عليه مسئولية كبيرة لإسعاد الجماهير المصرية؛ لأنه الممثل الوحيد، ووجود رئيس النادي على رأس البعثة يمنح الفريق ثقة كبيرة في تخطى عقبة جنوب أفريقيا والاقتراب خطوة من التتويج".

وأوضح سفير مصر بجنوب أفريقيا: "الأجواء في جنوب أفريقيا رائعة؛ لأنها بداية فصل الشتاء ودرجة الحرارة بتكون 22 درجة، وستكون أثناء المباراة أجواء رائعة".