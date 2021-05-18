7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، الموافق 17 مايو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: شوقى غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبى أول يونيو المقبل، والزمالك يستقر على 5 مراكز تحتاج تدعيما فوريا فى الصيف، وعلي معلول وحمدى فتحى ضمن قائمة الأهلي فى رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، واتحاد الكرة يقرر إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

شوقى غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبى أول يونيو المقبل

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، أول يونيو المقبل موعداً لإعلان قائمة الفريق استعدادا لدخول معسكر الفريق لأولمبياد طوكيو.

على معلول وحمدى فتحى ضمن قائمة الأهلي فى رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندرى، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بفيروس كورونا

أُصيب محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي بفيروس كورونا ، ويخضع لاعب الأهلي للعزل المنزلي وتناول بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.

القرعة تمنح أهلي 2006 لقب بطولة الجمهورية

توّج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 رسمياً بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حسمت القرعة التى أجريت صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة اللقب لصالحه على حساب الإنتاح الحربي.