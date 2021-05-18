شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم عزمى وعبد العزيز محيلبة ويشيد بأداء بعثة منتخب الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، عزمي محيلبة وعبد العزيز محيلبة، بعد عودتهما من إيطاليا بعد مشاركتهم في كأس العالم للرماية والتي أقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو 2021، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وعبد الاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة لقطاع البطولة.

وأعرب صبحي عن سعادته بالميداليات التي أحرزها لاعبا المنتخب الوطني عزمي محيلبة وعبد العزيز محيلبة، مضيفا أن المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبوون هو نتيجة اجتهادهم وتوفير الاحتكاك اللازم لهم للنهوض بمستواهم.

كما أكد صبحي حرصه لاستقبال الأبطال الرياضيين، بعد تألقهم في كأس العالم للرماية، وتقديرا منه لجميع الأبطال والرياضيين الذين يساهمون في النهوض بالرياضة المصرية، واعتبارهم قدوة لجميع زملائهم الرياضيين في مختلف المجالات، لتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد في مختلف البطولات لرفع اسم مصر ومكانتها الدولية عالميا.

وأضاف صبحي أن الاتحاد المصري للرماية يحقق إنجازا لم يحدث منذ عام 1950، وهو أن يحصل على ميداليات في الفردي في بطولة واحدة، بالإضافة إلى حصوله على ميدالية ذهبية في بطولة كأس العالم.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في الوقوف خلف الرياضيين المصريين، وتوفر لهم المعسكرات اللازمة للارتقاء بمستوى اللاعبين، خاصة في ظل نجاح العديد من الرياضيين المصريين في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

فيما تقدم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي، على متابعته ودعمه المتواصل للأبطال، حيث أوضح أن السيد الوزير كان يتابع مجريات البطولة أولا بأول، بالإضافة إلى قيامه بتذليل كافة العقبات أمام الاتحاد، وهو ما ظهر جليا أثناء منافسات عزمي محيلبةة مع المصنف الأول على العالم الأمريكي فينسينت هانكوك وتفوقه عليه ليحصد عزمي الميدالية الذهبية.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية استطاعت الفوز بميدالية ذهبية وميدالية برونزية خلال مشاركتها في البطولة، حيث أحرز عزمي محيلبة الميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت، كما أحرز عبد العزيز محيلبة ميدالية برونزية في منافسات التراب.