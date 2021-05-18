شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. كريم حسن شحاته مديرا رياضيا لفريق البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلي عن انضمام كريم حسن شحاتة إلى منظومة فريق الكرة الأول بالنادى فى منصب المدير الرياضى.

وسقط البنك الأهلى فى فخ الهزيمة أمام فريق المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة الأخيرة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد حمدى ذكى، مهاجم المقاولون العرب، من علامة الجزاء فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال، المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.