شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعي: الأهلي يجني ثمار قانون الرياضة بإنشاء شركات استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أن القلعة الحمراء بدأت تجني ثمار قانون الرياضة الذى ظهر إلى النور فى عام 2017 رقم 71 فى ولاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، الذي تبنّى هذا القانون حتى اعتماده بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر قرر إنشاء عدد من الشركات الاستثمارية خلال اجتماع مجلس إدارة النادي أمس.

وأضاف عدلي القيعي، في تصريحات ببرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، أن فكرة إنشاء شركة لإدارة كرة القدم بالنادى الأهلي جاء استنادا إلى قانون الرياضة، مؤكداً أن النادي الأهلي استثمر هذا القانون ليحقق الأحلام التي يتمناها جماهير النادي، إلى وجود شركات لإدارة كرة القدم بالأندية وتحقيق أكبر قدر من الاستثمار الرياضي، موضحاً أن القانون منح أيضا تعظيم سلطات الجمعيات العمومية.