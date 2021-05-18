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عدلى القيعي: الأهلي يجني ثمار قانون الرياضة بإنشاء شركات استثمارية

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أن القلعة الحمراء بدأت تجني ثمار قانون الرياضة الذى ظهر إلى النور فى عام 2017 رقم 71 فى ولاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، الذي تبنّى هذا القانون حتى اعتماده بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر قرر إنشاء عدد من الشركات الاستثمارية خلال اجتماع مجلس إدارة النادي أمس.

وأضاف عدلي القيعي، في تصريحات ببرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، أن فكرة إنشاء شركة لإدارة كرة القدم بالنادى الأهلي جاء استنادا إلى قانون الرياضة، مؤكداً أن النادي الأهلي استثمر هذا القانون ليحقق الأحلام التي يتمناها جماهير النادي، إلى وجود شركات لإدارة كرة القدم بالأندية وتحقيق أكبر قدر من الاستثمار الرياضي، موضحاً أن القانون منح أيضا تعظيم سلطات الجمعيات العمومية.

وقرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه مساء أمس، تعيين ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمى، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

كما اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، فى اجتماعه تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات .. وجاء التشكيل كما يلي:-

 

• الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.

 

• سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوين بمجلس الإدارة.

 

كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:

 

المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال ومي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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