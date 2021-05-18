شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعي: الأهلي يجني ثمار قانون الرياضة بإنشاء شركات استثمارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أن القلعة الحمراء بدأت تجني ثمار قانون الرياضة الذى ظهر إلى النور فى عام 2017 رقم 71 فى ولاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، الذي تبنّى هذا القانون حتى اعتماده بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر قرر إنشاء عدد من الشركات الاستثمارية خلال اجتماع مجلس إدارة النادي أمس.
وأضاف عدلي القيعي، في تصريحات ببرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، أن فكرة إنشاء شركة لإدارة كرة القدم بالنادى الأهلي جاء استنادا إلى قانون الرياضة، مؤكداً أن النادي الأهلي استثمر هذا القانون ليحقق الأحلام التي يتمناها جماهير النادي، إلى وجود شركات لإدارة كرة القدم بالأندية وتحقيق أكبر قدر من الاستثمار الرياضي، موضحاً أن القانون منح أيضا تعظيم سلطات الجمعيات العمومية.
وقرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه مساء أمس، تعيين ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمى، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.
كما اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، فى اجتماعه تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وجاء التشكيل كما يلي:-
• الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.
• سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوين بمجلس الإدارة.
كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:
المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال ومي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.