شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تأسيس شركة كرة القدم أسوة بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء الاثنين تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.

وقررت إدارة النادي في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة واللواء سامي صبحي أمين الصندوق تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة وتسعى إدارة النادي للتحرك في كافة الملفات بالنادي، وخاصة في قطاع كرة القدم.

كان النادي الأهلي قد أعلن عن تأسيس شركة كرة قدم كأول نادي جماهيري فى مصر يعلن هذه الخطوة ، ستكون شركة الأهلى لكرة القدم مسؤولة عن العديد من الأمور داخل النادى الأهلى بعد تشكيلها رسميا من قبل مجس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، ويترأسها ياسين منصور، رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

ووفقا لمصدر داخل الإهلى فإن الشركة ستكون هي المسؤولة عن كافة أمور كرة القدم بالنادي الأهلي من تنظيم كرة القدم والتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث وكل أعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تقوم شركة الكرة بتسويق ما يرتبط بها من حقوق البث- حقوق الرعاية- السلع والمنتجات المرخصة- منتجات برامج التسويق التعاوني- الإعلانات والتصديق على المنتجات- انتقالات وإعارات اللاعبين- مبيعات الإعلام الجديد- البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية- الأكاديميات- المعسكرات- المباريات.

كما تمثل شركة الكرة بالأهلي النادي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا وسيكون ممثل الشركة حاضرا في كل المحافل سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات رابطة الأندية أو أي أمور شبيهة.