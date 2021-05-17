شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاته مديرًا رياضيًا للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ةقرر مسؤولو نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، تعيين كريم حسن شحاتة، مديرًا رياضيًا للنادي.

وكان كريم حسن شحاتة سبق له تولى منصب مدير الكرة في أكثر من نادي على رأسهم النجوم والترسانة، وتعد هذه هى التجربة الأولى له في منصب المدير الرياضي

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء امس عقب الراحة 24 ساعة التي أقرها خالد جلال المدير الفني للفريق عقب لقاء المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق سموحه ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين والمقرر لها في السادس، والعشرين من الشهر الجاري .