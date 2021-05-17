شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا .. أسباب غياب مروان محسن عن لقاء الحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن شكوى مروان محسن من آلام في الركبة، وراء خروجه من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا. وتوجهت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم ٢٢ مايو الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم 22 مايو الجاري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».