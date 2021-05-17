شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد قوته الضاربة أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لخدمات ثلاثي الفريق عمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي وعمرو موسى، خلال مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد إنتهاء إيقافهم نتيجة حصولهم على الإنذار الثالث، وهو ما أبعدهم عن الفريق خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة، التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المصري لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.