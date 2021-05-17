شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بعيد ميلاد عامل غرف الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى والطبي إضافة للجنة الفنية على الاحتفال بعيد ميلاد “أحمد عواد” مسؤول المهمات بالفريق.

واحضر اللاعبون توروتة وقاموا بترديد بعض اغاني اعياد الميلاد تقديراً لدور احمد عواد مع الفريق طوال الفترة المنقضية.

كما حرص أعضاء الفريق على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع عواد لتخليد تلك اللحظات المميزة.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب، «الخميس»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز والتي ستجري على ارض ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.