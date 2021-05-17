شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يجتمع بشكري نجيب استعداداً لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته، استعداده المواجهة المقاولون العرب المقررة «الخميس» على ارض ستاد الجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.

وبدأ المران بتدريبات بدنية خفية قبل أن يتم تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، مجموعه قادها حمد إبراهيم وآخرى قادها أحمد حسام والثالثة قادها على طه.

وخاض الفريق تدريبات على الاستحواذ وبناء الهجمة وسبل إنهاء الهجمات على المرمى وأدى حراس المرمي تدريبات على اللعب بالقدم.

وعلى هامش المران، خاض عبدالرحمن مجدي وأحمد مصطفي ومحمد مصيلحي تدريبات تأهيلية، وتم عقد جلسة مطولة بين حمد إبراهيم مدرب الفريق وأحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق، كما تم عقد جلسة بين عماد سليمان وعلى أبوجريشة مع كلا من شكري نجيب وحسين السيد عقب المران.