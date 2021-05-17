شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار محمد الشناوي وديانج في فريق الأسبوع بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و ديانج نجم وسط الأهلي للتواجد ضمن فريق الأسبوع بعد جولة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتغلب الأهلي على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الإياب في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم السبت المقبل.

وجاء تشكيل الجولة في دوري أبطال أفريقيا كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي).

خط الدفاع: مختار بلخطير (شباب بلوزداد) - إيريك ماثوهو (كايزر شيفز) - ميلود ربيعي (مولودية الجزائر) – يحيي عطيات (الوداد).

خط الوسط: أليو ديانج (الأهلي) – أمير سعيود (شباب بلوزداد) – يحيي جبراني (الوداد).

خط الهجوم: زكريا دراوي (شباب بلوزداد) – ديفيد كاسترو (كايزر شيفز) - سمير نوركوفيتش (كايزر شيفز).