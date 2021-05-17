شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في تشكيلة الموسم لصحيفة ذا أثلتيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة ذا اثلتيك البريطانية اليوم عن تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» عن موسم 2020/2021.

وهيمن نجوم مانشستر سيتي على التشكيلة مع تواجد 5 لاعبين من صفوف بطل الدوري هذا الموسم.

وجاء النجم المصري محمد صلاح كممثل وحيد من صفوف ليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي مع موسم كبير لهداف الدوري بـ 22 هدفًا، مناصفة مع هاري كين الذي تواجد معه في التشكيلة الأمثل، وفقًا للصحيفة البريطانية الشهيرة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

الدفاع: جواو كانسيلو (مان سيتي) – جون ستونز (مان سيتي) – روبن دياز (مان سيتي) – لوك شاو (مان يونايتد).

الوسط: برونو فيرنانديز (مان يونايتد) – إيلكاي جوندوجان (مان سيتي) – كيفن دي بروين (مان سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – هاري كين (توتنهام) سون هيونج مين (توتنهام).