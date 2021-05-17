شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك: هدف شباب الأهلي مازال الرقم 1 آسيوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

أثنى إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم على تتويج «الفرسان» بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخه مواصلاً الاحتفاظ بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة الأغلى في الإمارات، وذلك بعد فوزه على النصر2- 1 على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

أشاد عبد الملك في حديث ل«الخليج الرياضي» بالإنجاز الاستثنائي الذي أعاد شباب الأهلي مجدداً ببطاقة تأهل مباشرة إلى المشاركة بدوري أبطال آسيا للنسخة القادمة 2022،علاوة على نجاح النادي في تحقيق رؤية راعيه الأول ومصدر إلهامه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في العمل وفق التنافسية العالية بحصد ألقاب ثلاث بطولات في موسم استثنائي صعب جداً واجه فيه النادي ككل أندية الدولة القارة والعالم، تحديات جائحة كورونا.

هنأ عبد الملك بداية، قيادات النادي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي،وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس شركة كرة القدم التي نجح عملها بفضل جودة استراتيجيتها التي تعتمد أعلى معايير التنافسية، مؤكداً أن دعم إدارة النادي اللامحدود ودعم خليفة سعيد بن سليمان وراء النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة على كل المستويات.

إنجاز تاريخي

وهنأ عبد الملك، قيادات ولاعبي وجمهور النادي بالتتويج، مشيداً بنجاح المدرب المواطن المخضرم مهدي علي في تحقيق إنجاز تاريخي كبير يضاف لسجل النادي الحافل بقيادة الفريق لإحراز 3 ألقاب من أصل 4 في الأجندة الاحترافية لهذا الموسم «كأس صاحب السمو رئيس الدولة،وكأس الخليج العربي - كأس الخمسين، وكأس السوبر»، رغم توليه مهمة قيادة النادي منذ 5 أشهر فقط أي ما يعادل حوالي 150 يوماً بحسابات الأرقام، وفي موسم استثنائي صعب جداً بالنسبة للفريق الذي كان متراجعاً في جدول ترتيب الدوري للدرجة التي أوصلته إلى المركز التاسع لينتشله مهدي ويقفز به قفزة كبيرة، ليصل به إلى المركز الثالث في نهاية النسخة الحالية من الدوري التي توج الجزيرة بطلاً لها.

وأضاف:«لا ننسى أن الفريق مر بظروف صعبة جداً في بداية هذا الموسم، وهنا يأتي الدور الإداري والشطارة أن ينجح العمل الإداري المحترف في إدارة الأزمة انتشال الفريق من كبوته وتعيده لمساره من جديد، وتغيير الجهاز الفني كان أول إجراء قمنا به على طريق تصحيح المسار ومهدي ما قصر ونهنئه ونشكره على جهوده الكبيرة التي بذلها، كما نشكر مساعده سهيل العبدولي وبقية أعضاء الجهاز الفني والجهاز الإداري وأيضاً الطبي، وقبل كل ذلك نشيد بجهود جميع اللاعبين أصحاب الإنجاز وصانعي الفرح.

أهداف الموسم القادم

وسألنا عبد الملك عن التحضير للموسم القادم وأهدافه وماذا عن مصير اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء؟ فرد بقوله:«بالنسبة لأهدافنا الموسم المقبل 2021 - 2022 ستكون الأولوية لحصد لقب الدوري بالتأكيد والذي لم يكن متاحاً لنا هذا الموسم نتيجة الظروف، وآسيوياً سننافس بأسلوب مختلف يحاكي التطور الذي وصلت إليه البطولة وقد شاهدنا في مجموعتنا تطور فرق مثل استقلال وأجمك بخلاف فرق المجموعات الأخرى التي برزت بمستويات مفاجئة، وفي المقابل نحن لم نكن بالمستوى المطلوب، ودرسنا ذلك وسننافس المرة القادمة آخذين بعين الاعتبار تطور مستويات فرق القارة، أما بالنسبة للتجديدات نؤكد أن النادي لن يفرط في لاعب من أبنائه المخلصين والتجديد سيتم مع كل اللاعبين الذين وصلوا لاستحقاق في حينه ومن خلال تقرير المدرب الفني واحتياجاته من اللاعبين وتوجد لجنة من الشركة مهمتها دراسة كل هذه الملفات».

الظهور المتواضع

وعن الظهور المتواضع في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2021 التي ودعها من دور المجموعات علق بقوله:«الفريق لم يكن بمستوى البطولة بعدما عانى ظروفاً صعبة جداً من إصابات وغيابات وإرهاق للاعبين في موسم محلي مضغوط جداً، وهذه كلها عوامل أثرت فيه فلم يتأهل لدور ال 16، ولم نكن نتطلع لأكثر من ذلك في ظل ظروف الفريق، ولا ننسى أن كل فريق كرة قدم معرض لكبوة في فترة معينة، ونحن تلقينا تقرير المشاركة ووقفنا على الظروف وطموحنا البعيد ما زال الرقم واحد آسيوياً وهذا هدفنا الذي سنستمر في الرهان عليه حتى نوفق في تحقيقه، فنادي العين سبق أن حقق هذا الهدف ونأمل لناديي الشارقة والوحدة فعلها، وسنعاود نحن المحاولة من جديد في نسخة 2022».