شكرا لقرائتكم خبر عن «كأس للوطن».. 15 دقيقة من الإبهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلل اتحاد الإمارات لكرة القدم نجاحاته الكبيرة بالموسم الحالي 2020-2021، باحتفالية أنيقة سبقت نهائي كأس رئيس الدولة، البطولة الأغلى والأسمى بين بطولات الكرة بالدولة، والتي جذبت أنظار المتابعين وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل ما عكسته الاحتفالية التي استمرت لنحو 15 دقيقة قبل المباراة وبعدها من مشاهد للبهجة والارتباط بالتاريخ واستعراض نجاحات الدولة وكرة الإمارات.

وبصوت الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وقلم الإعلامي محمد البادع رئيس القسم الرياضي بجريدة الاتحاد، وتحت عنوان «كأس للوطن»، جاءت الاحتفالية الكبرى، أنيقة مبهجة، وتضمنت العودة إلى بدايات كرة القدم وكيف جاءت فكرتها من البحر مثلها مثل الشمس والصباح واللؤلؤ وكل ما يأتي من خيرات البحر. ‫ثم استعرض الحفل دور «زايد الخير» في نهضة الوطن وكيف كانت كل الأحلام في هذا الوطن مبتدأها زايد،ودور القيادة الرشيدة في الإنجازات وصناعة الأمل للمواطن والمقيم.

وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص، وأكد أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة له أهمية كبيرة لدى الجميع من اتحاد وجمهور وأندية، وقال: «الاحتفالية جاءت على قدر الحدث وأهميته، وليس هناك حدث كروي أهم من حدث بقيمة نهائي كأس رئيس الدولة، درة الكؤوس وأغلى البطولات».

وأضاف: «كان لدينا حرص شديد على أن تقام المباراة في إطار يحفل بالمفاجآت والاحتفالات المبهجة، لتصل الرسالة الإماراتية التي تحمل التعبير عن الوفاء والولاء للقائد، إلى العالم أجمع، وهو ما يمثل أفضل ختام للموسم الحالي».

وأكد ابن هزام أن عودة الجمهور ونجاح التحدي كان بين أبرز النجاحات التي تحققت مع نهاية الموسم، وهو الأمر الذي نعول ونبني عليه في الموسم المقبل، لتظل الإمارات سباقة نحو النجاحات، باعتبارها ضمن أوائل الدول التي تسمح بعودة الجمهور رغم عدم انتهاء أزمة جائحة كورونا عالمياً، وقال: «بالتأكيد الكل سعيد بعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية، في مقدمة تسمح بحضور الجماهير بصورة مستمرة مستقبلاً في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في شهر يونيو/ حزيران المقبل بدبي».