شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 17/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 17/5/2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: اختبار طبى جديد يحدد مدة غياب محمود علاء عن الزمالك بعد إصابته، والزمالك يفوز على فيروفيارو الموزمبيقى ببطولة لافروليج لكرة السلة، والزمالك يُحدد الرابعة والنصف مساء غد موعدًا لاستئناف تدريباته، وكارتيرون يطلب نقل مواجهة الإسماعيلى فى الكأس للإسكندرية بدلاً من السويس.