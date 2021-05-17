شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السبت.. ماذا يفعل الأهلي أمام صن داونز في جنوب أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائى دورى الأبطال.

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، بهدفين نظيفين، بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائى في دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجارية 2020-2021.

وتبقى حظوظ الأهلى كبيرة فى بلوغ نصف النهائى والدفاع عن لقبه، الذى حققه للمرة التاسعة فى النسخة الماضية على حساب مواطنه الزمالك.

ونستعرض نتائج الأهلى أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا قبل موقعة السبت..

خاض النادي الأهلى 4 مباريات في جنوب أفريقيا أمام صن داونز قبل موقعة إياب ربع نهائي دوري الأبطال المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل.

2001

أولى هذه المباريات الأربعة جاءت يوم 8/12 /2001 في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1، وجاء هدف الأهلى الوحيد عن طريق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الحالي، ليفوز بثلاثية خالد بيبو فى العودة ويتوج باللقب.

2007

ثانى المواجهات جاءت يوم 7/4/ 2007، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي أيضا ولكن 2 / 2، بعدما تقدم الأهلى عن طريق محمد بركات وفلافيو، استطاع صن داونز العودة وخطف التعادل.

2019

المباراة الثالث جاءت يوم 6/ 4 / 2019 في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت سقوط مدوية للنادي الأهلى بخماسية نظيفة، والتي تعد الهزيمة الوحيدة للمارد الأحمر أمام الفريق الجنوب أفريقي.

2020

تعد آخر المواجهات في جنوب أفريقيا يوم 7/3/2020 في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1 /1، وهدف الأهلى جاء عن طريق مدافع صن داونز لييو هانج مايوي، ونجح الأهلى في التتويج بالأميرة الأفريقي.