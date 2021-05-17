شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 17/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 17/5/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وفى مقدمتها الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان، و رغم سفره مع البعثة لجنوب أفريقيا.. مشاركة على معلول أمام صن داونز ضعيفة، وأسامة عرابى: موسيمانى معذور فى الأهلي لأنه لا يلعب بكامل قوته، وإصابة محمد محمود لاعب الأهلي بفيروس كورونا.
الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان
غادرت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة فى طريقها إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.