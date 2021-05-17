شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 17/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 17/5/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وفى مقدمتها الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان، و رغم سفره مع البعثة لجنوب أفريقيا.. مشاركة على معلول أمام صن داونز ضعيفة، وأسامة عرابى: موسيمانى معذور فى الأهلي لأنه لا يلعب بكامل قوته، وإصابة محمد محمود لاعب الأهلي بفيروس كورونا.

الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان