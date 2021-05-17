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اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 17/5/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 17/5/2021 العديد من الأخبار المهمة، وفى مقدمتها الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان، و رغم سفره مع البعثة لجنوب أفريقيا.. مشاركة على معلول أمام صن داونز ضعيفة، وأسامة عرابى: موسيمانى معذور فى الأهلي لأنه لا يلعب بكامل قوته، وإصابة محمد محمود لاعب الأهلي بفيروس .

 

 

الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان

غادرت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة فى طريقها إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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