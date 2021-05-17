شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دوريات تتصارع على فرجانى ساسى مع اقتراب انتهاء عقده فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على إمكانيات ومهارات التونسي فرجاني، ساسي لاعب وسط الزمالك، وبالتالي سيكون أمرا طبيعيا أن تتصارع الأندية على ضمه، خاصة عندما يصبح لاعبا حرا غير مرتبط بعقد مع أى نادٍ آخر.

عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يصل الطرفان لاتفاق حول تجديد التعاقد، حيث ظهرت خلافات جوهرية بين اللاعب والنادى، أبرزها رغبة ساسي فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد، بالإضافة إلى الخلاف حول القيمة المالية للعقد حيث حدد النادى مليوناً و 600 ألف يورو سنوياً راتباً للاعب الذى طلب 2 مليون و400 ألف يورو سنوياً.

فرجاني ساسي يتلقى العديد من العروض خلال الفترة الحالية، لكنه يرفض الانشغال بهذا الملف بالوقت الحالى لحين انتهاء الموسم مع الزمالك تاركاً هذه الأمور لوكيل أعمال مهند عون، الذى يتولى ملف التفاوض مع أى نادٍ يرغب فى ضم اللاعب.

الصراع على فرجاني ساسي أصبح فى الوقت الحالي بين 4 دوريات ترغب أنديتها فى التعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس، وهى الدوري السعودي والقطرى والإماراتى والتركي، حيث دخل ساسي دائرة اهتمامات العديد من الأندية هناك وستكون الكلمة العليا في تحديد وجهته المقبلة للمقابل المادى المعروض عليه.