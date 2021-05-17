3 مؤشرات ترجح كفة الأهلى أمام صن داونز للعبور إلى نصف النهائى الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائى دورى الأبطال.

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، بهدفين نظيفين، بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائى في دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجارية 2020-2021.

وتبقى حظوظ الأهلى كبيرة فى بلوغ نصف النهائى والدفاع عن لقبه الذى حققه للمرة التاسعة فى النسخة الماضية على حساب مواطنه الزمالك.

وهناك 3 مؤشرات كفة الأهلى على صن داونز فى بلوغ نصف النهائى نستعرضها في التقرير التالي..

موسيمانى وجنوب أفريقيا

تواجد موسيمانى على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلى الذى يعد ملما بجميع الأمور الخاصة بصن داونز، سيكون أمرا فاصلا فى تفوق بطل مصر على حساب نظيره الجنوب أفريقي، حيث خاض موسيمانى أكثر من 100 مباراة فى ولايته السابقة لصن داونز على هذا الملعب وفي هذه الأجواء ويدرك كل الصعوبات التي ستواجه المارد الأحمر في هذا اللقاء.

التاريخ

يتسلح الأهلى بالتاريخ، حيث إنه على مدار 16 مناسبة حقق خلالها الأهلى الفوز بهدفين نظيفين فى لقاء الذهاب على ملعبه بالأدوار الإقصائية للمنافسات القارية، تمكن الفريق من التأهل فى 13 مرة منهم والإخفاق فى 3 فقط، وهو ما يمنح الأهلى الثقة في العبور لنصف النهائي.

خبرات اللاعبين

حسمت خبرة لاعبى الأهلى مباراة الذهاب على بالرغم من كون الفريق ليس فى أفضل حالاته الفنية، إلا أنه حقق الفوز بثنائية وحافظ على نظافة شباكه، وهى الواقعية المعتادة التى تميز المارد الأحمر، والخبرات الكبيرة للاعبيه مقارنةً بنظيرهم فى صن داونز، والذين ربما يفضلون فى بعض الأوقات اللعب الجمالى على حساب واقعية النتائج.