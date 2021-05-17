شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، الموافق 17 مايو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، على معلول وحمدى فتحى ضمن قائمة الأهلي فى رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، واتحاد الكرة يقرر إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وكارتيرون يمنح فرجاني ساسي صلاحيات فنية إضافية داخل الملعب، ومحمود كهربا مستاء من دكة الأهلي.. وسوابقه القديمة تمنعه من الاعتراض.

على معلول وحمدى فتحى ضمن قائمة الأهلي فى رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندرى، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بفيروس كورونا

أُصيب محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي بفيروس كورونا ، ويخضع لاعب الأهلي للعزل المنزلي وتناول بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.

كارتيرون يمنح فرجاني ساسي صلاحيات فنية إضافية داخل الملعب

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح صلاحيات فنية إضافية للتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق داخل الملعب فى المباريات المقبلة.

محمود كهربا مستاء من دكة الأهلي.. وسوابقه القديمة تمنعه من الاعتراض

يشكو محمود كهربا، لاعب الاهلي، من تهميشه في صفوف الفريق الأحمر وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، سواء بشكل أساسي أو احتياطي، رغم تباين أداء الفريق الأحمر، خاصة الجناحين، ويمنّي النفس في العودة لتشكيل الأهلي الأساسي.

القرعة تمنح أهلي 2006 لقب بطولة الجمهورية

توّج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 رسمياً بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حسمت القرعة التى أجريت صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة اللقب لصالحه على حساب الإنتاح الحربي.

كارتيرون يحذر عبد الشافي قبل مباراة الزمالك والطلائع.. اعرف التفاصيل

وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تحذيراً لمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

اتحاد الكرة يدرس قيد 30 لاعبا في القوائم بسبب ضغط المباريات و5 تحت السن

يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على استمرار قوائم الأندية بـ30 لاعبا في الموسم المقبل، و5 لاعبين تحت السن، وهذا ما ستتم مناقشته في اجتماع الأندية بمسئولي الجبلاية خلال الفترة المقبلة، وذلك مقابل أن يتم ضغط جدول الدوري الجديد.

الإسماعيلي يعلن اقتراب عودة إيهاب جلال ويكشف موقف المصابين

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال مدرب الفريق، والذي غاب عن الدراويش في آخر 4 مباريات بسبب إصابته بكورونا، وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوى" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاسماعيلي هو الأكثر حصداً للنقاط في الدور الثاني، وهذا ليس آخر المطاف، ونسعى للخروج من الموقع الحالي ونقدم كرة القدم الجميلة التي اعتدنا عليها، وكل هذا خطوة في الطريق ونتمنى أن نكمل ونصل إلى المكانة التي نستحقها ومكانة الاسماعيلي داخل المربع الذهبي.

اتجاه بالزمالك لتسويق حمزة المثلوثي فى الصيف

أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، عدم رضاه عن مستوى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، مؤكدا أن المستوى الذى يقدمه لا يصنع الفارق فى الزمالك باعتباره لاعبا أجنبيا يشغل مكانا فى قائمة الأجانب بالزمالك.