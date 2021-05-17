شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة فى طريقها إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا، وغادرت البعثة الأهلاوية على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر .

ومن المقرر أن تهبط طائرة الأهلي "ترانزيت" لمدة ساعة فى أسوان من أجل التزوّد بالوقود قبل العودة لأستكمال الرحلة إلى جنوب أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.

فيما خرج من القائمة مصطفى شوبير لإصابته بفيرس كورونا ، فيما خرج مروان محسن للأصابة في الركبة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».