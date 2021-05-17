شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. وترانزيت للبعثة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة فى طريقها إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا، وغادرت البعثة الأهلاوية على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر .
ومن المقرر أن تهبط طائرة الأهلي "ترانزيت" لمدة ساعة فى أسوان من أجل التزوّد بالوقود قبل العودة لأستكمال الرحلة إلى جنوب أفريقيا.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.
فيما خرج من القائمة مصطفى شوبير لإصابته بفيرس كورونا ، فيما خرج مروان محسن للأصابة في الركبة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».