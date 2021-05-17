شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين على رادار كارتيرون لتدعيم الزمالك.. أبرزهم نجم الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك، ملامح خطة صفقات الميركاتو الصيفي تمهيداً لدعم الفريق بصفقات قوية تساعده على العودة لمنصات التتويج على المستوى الأفريقي والمحلي بعدما خرج بدون أي بطولات الموسم الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 أيام عقب مباراة إنبي التى أقيمت مساء الجمعة الماضي، وحسمها الأبيض بنتيجة 3-1.

ودخل أكثر من لاعب جديد دائرة اهتمامات مسئولي الزمالك للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق، إلا أن هناك 4 لاعبين زاد الحديث عنهم وبدأت الإدارة جس نبضهم للانضمام للزمالك الموسم المقبل.

ونستعرض أبرز 4 لاعبين على رادار كارتيرون..

محمد إبراهيم

أول هؤلاء اللاعبين هو محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، الذى دخل حسابات مسئولي الزمالك لضمه مجددا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ويعانى الزمالك من نقص فى مركز صانع الألعاب الفترة الحالية فى ظل عدم وجود بديل ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الحالي، ما جعل كارتيرون يحرص على متابعة محمد إبراهيم في مباريات الدوري الحالية للوقوف على مستواه، تمهيدا لإعادته من جديد إلى القلعة البيضاء، التي عاش أغلب مسيرته بين جدرانها قبل رحيله للمقاصة في صيف 2019.

أحمد أيمن منصور

ثانى اللاعبين هو أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، الذى دخل اهتمامات كارتيرون لدعم الخطوط الخلفية للفريق، خاصة أنه يجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر.

وطلب اللاعب من مسئولي القلعة البيضاء إرسال عرض رسمى لإدارة نادي بيراميدز بشأن التعاقد معه، وطلب الحصول على نفس المقابل المادي الذى يتقاضاه من ناديه الحالي وهو 10 ملايين جنيه.

محمد فتح الله

أصبح محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة الشهير بكماتشو، ضمن اللاعبين المرشحين للانتقال للفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم اللاعب مستويات متميزة مع غزل المحلة في الموسم الحالي ولفت أنظار قطبي الكرة المصرية، ويحرص الجهاز الفني للزمالك على متابعته خلال الفترة الحالية لحسم قرار ضمه.

وكان فتح الله ضمن حسابات الزمالك في يناير الماضي لتدعيم الدفاع بعد اقتناع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق بقدرات المدافع.

صالح جمعة

دفع تألق صالح جمعة، لاعب سيراميكا الحالي والأهلي السابق، مسؤولي الزمالك للاهتمام بالحصول على خدماته فى الفترة المقبلة، خاصة أنه قد يكون البديل الأنسب لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي.

وتألق اللاعب في المباريات الأخيرة مع فريقه، وظهر بمستوى جيد عما كان عليه فى صفوف الأهلي، وسيحرص مسؤولو الزمالك على متابعته جيدا في المباريات المقبلة للوقوف على مستواه تمهيدا لضمه.