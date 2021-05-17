شكرا لقرائتكم خبر عن رغم سفره مع البعثة لجنوب أفريقيا.. مشاركة على معلول أمام صن داونز ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بالنادى الأهلى عن موقف الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، من المشاركة فى مواجهة صن داونز المحدد لها السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، إنه رغم سفر على معلول مع بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقا، إلا أن هناك صعوبة كبيرة فى مشاركته فى لقاء الإياب أمام صن داونز، نظرًا لاستمرار خوضه البرنامج التأهيلى المحدد له من قبل الجهاز الطبى، وعدم جاهزيته من الناحية الفنية فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فضل اصطحاب اللاعب فى رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا من أجل تجهيزه ودخوله فى الأجواء، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى مباراة السوبر الأفريقي، خاصة أن بعثة المارد الأحمر ستتوجه من جنوب أفريقيا إلى قطر مباشرة، لخوض لقاء السوبر الأفريقى يوم 28 مايو الجارى.