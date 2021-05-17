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رغم سفره مع البعثة لجنوب أفريقيا.. مشاركة على معلول أمام صن داونز ضعيفة

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القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بالنادى الأهلى عن موقف الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، من المشاركة فى مواجهة صن داونز المحدد لها السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، إنه رغم سفر على معلول مع بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقا، إلا أن هناك صعوبة كبيرة فى مشاركته فى لقاء الإياب أمام صن داونز، نظرًا لاستمرار خوضه البرنامج التأهيلى المحدد له من قبل الجهاز الطبى، وعدم جاهزيته من الناحية الفنية فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فضل اصطحاب اللاعب فى رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا من أجل تجهيزه ودخوله فى الأجواء، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى مباراة السوبر الأفريقي، خاصة أن بعثة المارد الأحمر ستتوجه من جنوب أفريقيا إلى قطر مباشرة، لخوض لقاء السوبر الأفريقى يوم 28 مايو الجارى.

 

وتضم قائمة الأهلى المسافرة إلى جنوب أفريقيا كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد "الأهلي والسلام".

 

وتبقى حظوظ الأهلى كبيرة فى بلوغ نصف النهائى والدفاع عن لقبه الذى حققه للمرة التاسعة فى النسخة الماضية على حساب مواطنه الزمالك.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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