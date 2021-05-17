شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: موسيمانى معذور فى الأهلي لأنه لا يلعب بكامل قوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، على تباين أداء الأهلي بين الجيد والمتوسط والمتميز فى مشواره بالموسم الحالي تحت قيادة بيتسو موسيماني. وقال عرابي في تصريحات خاصة لليوم السابع، "ما يحدث طبيعى خاصة مع خوض الفريق مباراة كل 3 أيام، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على اللاعبين، والموضوع أصبح صعبا ويتعرض الفريق لعدم استقرار بسبب الإجهاد والسفر للعب فى المحلة مرة والإسكندرية مرة أخرى، بخلاف وجود عدد كبير من الإصابات بسبب ضغط المباريات والإجهاد، وهو ما يدفع الجهاز الفني لتطبيق سياسة التدوير من خلال إراحة لاعبين والدفع بلاعبين احتياطيين، وهذه الأمور تؤثر على النتائج، بالإضافة إلى أن هناك أمور فنية تحتاج للتعديل".

وأضاف عرابي، "هناك بعض اللاعبين الذين يشاركون رغم أنهم يعانون من تراجع فى مستواهم البدني، مثل محمود وحيد وسعد سمير ويجب تجهيزهم بدنياً بشكل أفضل، وأتمنى العمل على رفعها"، مؤكداً أن أداء الفريق في مباراته ضد الاتحاد السكندري تحسن في الأداء بعكس المباريات الماضية خاصة أن الجهاز كان يعتمد على إرسال الكرات الطولية في تحضير الهجمة للأمام".

وعن تقييمه لأداء الأهلي تحت قيادة موسيماني، قال عرابي إن نتائج الأهلي مع موسيماني هائلة حتى الآن، لأنه توج ببطولة أفريقيا وكأس مصر وفاز على الزمالك مرتين ويسير بشكل جيد في الدورى، ولكن ضغط المباريات تؤثر على مشواره مع الأهلي، لأنه لا يلعب بكامل قوته، وهو ما يؤثر على أداء الفريق وأتمنى الأفضل للأهلي الفترة القادمة.