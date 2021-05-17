ثنائي الأهلي في التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي، لذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي محمد الشناوي حارس الأهلي، وأليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر.

وحقق الأهلي الفوز على حساب صنداونز ذهابا على ملعب السلام وي الأهلي، بهدفين نظيفين.

كما تعادل مولودية الجزائر مع الوداد المغربي 1 / 1، وفاز شباب بلوزداد الجزائري على الترجي التونسي بهدفين نظيفين، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي على حساب ضيفه سيمبا التنزاني برباعية نظيفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)

الدفاع : مختار بلخطير (شباب بلوزداد الجزائري) - ايريك ماثوهو (كايزر تشيفز الجنوب أفريقي) - ميلود ربيعي (مولودية الجزائر) - يحيى عطيات (الودادالمغربي ).

خط الوسط : أليو ديانج (الأهلي) - أمير سعيود (شباب بلوزداد)- يحيى جبراني (الوداد المغربي)- زكريا دراوي (شباب بلوزداد)

الهجوم : ديفيد كاسترو (كايزر تشيفز) - سمير نوركوفيتش (كايزر تشيفز).