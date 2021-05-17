عبد الحفيظ: استبعاد مروان من قائمة الأهلي بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي جاء بسبب الإصابة.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن مروان محسن يعاني من ألام في الركبة، تسببت في استبعاده من رحلة الفريق لجنوب أفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن قائمة الفريق المتجهة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز عصر يوم السبت القادم، في عودة دور الثمانية من البطولة الأفريقية.

وسبق للأهلي أن تفوق على صنداونز يوم السبت الماضي في القاهرة بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب لدور الثمانية الأفريقي.