قائمة الأهلي لصنداونز.. غياب مروان.. وعودة معلول وحمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد قائمة الأهلي تواجد حمزة علاء في حراسة المرمى مع محمد الشناوي وعلي لطفي، بينما يغيب مصطفى شوبير بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويظهر الثنائي علي معلول وحمدي فتحي في القائمة بعد عودتهما من الإصابات التي لحقت بهما، بينما يغيب مروان محسن عن التواجد في الخط الهجومي بسبب إصابة في الركبة.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز ذهابَا على صنداونز بهدفين نظيفين في القاهرة، قبل أن يتجه لجنوب أفريقيا لخوض مواجهة الإياب عصر السبت القادم.

وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان "بيكهام" وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: جونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.