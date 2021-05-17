إصابة محمد محمود ومصطفى شوبير بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، ومحمد محمود لاعب وسط الفريق، للإصابة بفيروس كورونا.

وقال شوقي تصريحات خاصة لمصراوي، إن المسحة الطبية التي خضع لها شوبير قبل السفر لجنوب أفريقيا جاءت إيجابية.

وأوضح أن شوبير شعر ببعض الأعراض مساء الأحد، وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة إيجابية، ليغيب الحارس عن السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.

وسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، عبر طائرة خاصة لمواجهة صن داونز، السبت المقبل في اياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية، أن محمد محمود ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا منذ ٣ ايام وظهرت العينة إيجابية.

وأضاف، أن الحالة الصحية تحسنت خلال الساعات الماضية لحد كبير، ومن المقرر أن يخضع لمسحة طبية جديدة خلال ال٤٨ ساعة القادمة.