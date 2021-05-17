الزمالك يفتتح البطولة الأفريقية لكرة السلة بفوز على بطل موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق فريق كرة السلة في نادي الزمالك فوزًا على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، مساء اليوم الإثنين، في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة الأفريقية للأندية.

وتقدم الزمالك في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 16-13، قبل أن يتقلص الفارق مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 34-33.

وعاد الزمالك لزيادة تفوقه في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 49-42، ليخوض الربع الرابع ويكمل تفوقه مع نهاية اللقاء بنتيجة 71-55.

ويلعب الزمالك وفيروفيارو ضمن أندية المجموعة الثالثة إلى جانب سبورتيف دي دوانس السنغالي والمجمع البترولي الجزائري، في البطولة التي تقام تحت رعاية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA.

ويتقاسم الزمالك صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع بطل السنغال الذي تفوق على المجمع البترولي في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 94-76.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الجولة الثانية ضد فريق المجمع البترولي مساء يوم الأربعاء القادم.