كارتيرون يطالب بنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي إلى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه سيطلب من مسئولي النادي الأبيض بمخاطبة اتحاد الكرة من أجل نقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في كأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من السويس.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في دور الستة عشر لكأس مصر في ملعب السويس يوم 27 مايو الجاري.

وأكد كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن الفريق سيواجه المصري في الإسكندرية يوم 24 مايو في الدوري، وبعدها سيكون الفريق مطالبا بمواجهة الإسماعيلي في الكأس يوم 27 مايو في السويس قبل السفر للجونة لمواجهة الجونة يوم 30 مايو.

وشدد على ضرورة نقل المباراة إلى الإسكندرية بدلامن لعبها في السويس لتقليل الضغط على الزمالك في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه في حالة الموافقة على عدم لعب المباراة في السويس سيقرر استمرار الفريق بالإسكندرية بعد مباراة المصري.