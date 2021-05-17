الامارات | اتحاد الكرة المصري يقرر إيقاف إبراهيم حسن مباراتين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يقرر إيقاف إبراهيم حسن مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 يوم السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة 22 من بطولة الدوري.

وذكر اتحاد الكره المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، أن لجنة المسابقات قررت أيضاً إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل، لاعبي الاتحاد مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث.

وعاقبت اللجنة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالإيقاف مباراتين وتغريمه عشرة الاف جنيه، بسبب طرده للخشونة المتعمدة مع الخصم، خلال المباراة التي خسرها فريقه صفر/ 2 أمام الإسماعيلي ضمن منافسات المرحلة 21.

فيما قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين والاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

وكان منتخب الشباب المصري قد انسحب من منافسات تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت مؤخراً في موريتانيا بسبب ثبوت إصابة 13 لاعبا بجانب المدير الفني وقتها ربيع ياسين بفيروس كورونا وتم فتح التحقيق في اتحاد الكرة المصري لمعرفة المتسبب في هذا الأمر.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق إيقاف ربيع ياسين المدير الفني الحالي لفريق بتروجيت، أحد أندية الدرجة الثانية، لمدة ستة أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه علي خلفية أحداث بطولة الشباب التي جرت بتونس.

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