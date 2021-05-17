شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فرنسي للاعب وسط الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي احمد مدبولي لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي عرضاً من أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي للإنتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

ويرتبط مدبولي بعقد مع الإسماعيلي ينتهي بنهاية موسم 2023 ولايحق له الرحيل عن الإسماعيلي إلا بموافقة مسؤوليه خصوصاً وان عقده لايتضمن أي شروط جزائية.

وظهر مدبولي، بشكل لافت للنظر مع الإسماعيلي وخصوصاً منذ تولي إيهاب جلال المسؤولية مما ادي لتلقي اللاعب العديد من العروض سواء من الأندية المحلية أو العروض الخارجية اخرها العرض الفرنسي.

ويتكتم مدبولي ووكيله عن تفاصيل العرض الذي تلقاه خصوصاً وأنهم ابلغوا مسؤولي النادي الفرنسي بضرورة مخاطبة النادي الإسماعيلي رسمياً.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش المقررة «المقاولون» والمقررة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري.