شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد لمرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تم تجميده بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية عن إصدار بيان «الاثنين» لسرد بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك.

ونشر مرتضى منصور بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتب خلاله : «بعد قليل بيان هام من المستشار مرتضى منصور الرئيس الشرعي المنتخب لنادي الزمالك».

وأعلن منصور في وقت سابق عن انتهائه من ترجمة ملفين لارسالهما إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأوليمبية الدولية يشكو خلالهما ما تعرض له نادي الزمالك ومجلسه من تجميد خلال الفترة الأخيرة.