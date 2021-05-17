سيد عبد الحفيظ : خروج مروان محسن من قائمة الأهلي لمباراة صن داونز لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : خروج مروان محسن من قائمة الأهلي لمباراة صن داونز لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن شكوى مروان محسن من آلام في الركبة، وراء خروجه من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا.
وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم ٢٢ مايو الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».