شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش يحث لاعبي الإسماعيلي على اللعب بجسارة أمام القناة ببطولة كأس مصر مواليد ٢٠٠١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد خالد القماش رئيس قطاع الناشئين، المشرف على فريق الأمل اجتماعا مع اللاعبين حثهم خلاله على أهمية مباراة القناة وضرورة أن يكون الجميع على قدر المسئولية.

ويلتقى فريق امل الاسماعيلي مع القناة «الأربعاء» في إطار منافسات بطولة كأس مصر مواليد ٢٠٠١.

وأضاف القماش: «الفريق يحتاج إلى رجال ولابد أن يكون لديكم دافع للعب في الفريق الأول وبطولة كأس مصر فرصة جيده لإثبات النفس ولفت الأنظار».

وعقب الجلسة التي عقده القماش مع اللاعبين، أدي الفريق تدريبات بدنية تحت قيادة العسقلاني شعيب مدرب أحمال الفريق، كما خاض تدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم في المساحات الضيقه من لمسه واحده.

فيما خصص الجهاز الفنى تدريبات للمهاجمين على إنهاء الهجمات على المرمى وآخري للمدافعين على كيفية التعامل مع عرضيات الخصم.