الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابة مصطفى شوبير حارس الفريق بفيروس كورونا
وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم الاثنين على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم 22 مايو الجارى، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وأُصيب محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي أيضاَ بفيروس كورونا ويخضع لاعب الأهلي للعزل المنزلي حالياً .