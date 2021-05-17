شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابة مصطفى شوبير حارس الفريق بفيروس كورونا

وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم الاثنين على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم 22 مايو الجارى، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأُصيب محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي أيضاَ بفيروس كورونا ويخضع لاعب الأهلي للعزل المنزلي حالياً .