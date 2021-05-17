النصر يغدر بالهلال ويخطف تاليسكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي النصر في تحويل وجهة لاعب وسط جوانزهو الصيني، اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا (27 عاما) من الهلال إلى صفوف فريقها بعد أن أعلنت أمس التوقيع معه لمدة 3 سنوات. ونشر حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو قصير يظهر خلاله تاليسكا، مع عنوان «العالمي مكانه في العالمي». وارتبط اسم اللاعب كثيرا بفريق الهلال الذي لاحق اللاعب منذ الموسم الماضي وكان قريبا من التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويلعب تاليسكا ضمن صفوف جوانزهو الصيني منذ عام 2018 وكان يرتبط بعقد مع النادي حتى 2022. أبرز محطات تاليسكا





لعب بباهيا البرازيلي



انتقل إلى بنفيكا البرتغالي



انتقل إلى الدوري التركي ولعب لفريق باشكتاش



انتقل إلى الدوري الصيني ولعب لفريق جوانزهو



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