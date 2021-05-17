الشباب يتخلى عن مارتنيز وسيبا

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وكشفت «مكة» أن توقف المفاوضات يعود لمغالاة النادي البرتغالي في شروطه المالية مقابل بيعه عقد اللاعب، إلى جانب رغبة اللاعب في تغيير وجهته الاحترافية.
كما تقرر في الشباب، عدم التجديد مع اللاعب البرازيلي سيباستياو دي فرايتاس (سيبا)، فيما تحرك النادي لضم لاعب غريميو البرازيلي كوستا، بعرض قدر بنحو 5 ملايين يورو وبعقد يمتد 3 مواسم.
من جهة ثانية، أنهى نادي الشباب استعداداته كافة لاستقبال الجماهير التي ستتابع لقاء الفريق أمام العين بملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي، بعد قرار عودة الجماهير الرياضية للملاعب بدءا من الجولة الـ28 المقبلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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