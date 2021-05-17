شكرا لقرائتكم خبر فرحة ماريجا بالهلال تنهي موسمه مع بورتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يرى النادي البرتغالي أن الهلال وضعه في موقف حرج بإعلانه الرسمي التعاقد مع ماريجا بعد دخوله الفترة الحرة عبر موقعه الرسمي، وذلك قبل نهاية الموسم في البرتغال.
وقالت صحيفة DESPORT AO MINUTO سيترك ماريجا فريقه بعد أن لعب معه 191 مباراة سجل خلالها 72 هدفا بقرار من المدرب كونسيساو باستبعاده نهائيا من تمثيل الفريق.
ولم يفد اعتذار اللاعب لإدارة ناديه بعد تفاعله في حساباته الشخصية مع إعلان نادي الهلال التوقيع معه، وباءت محاولاته بالفشل بعد أن حاول حفظ مع تبقى من ود بينه وبين نادي بورتو الذي ارتبط به منذ 2016.
وأشارت صحيفة Record البرتغالية إلى أن ماريجا أصبح خارج القائمة الرئيسية للفريق في الجولة الأخيرة من المنافسات البرتغالية، بسبب انتهاكه قواعد النادي، في إشارة إلى تفاعله مع توقيعه للهلال قبل انتهاء الموسم.
من جهة ثانية يواصل الجهاز الطبي بفريق الهلال جهوده لإلحاق عدد من اللاعبين بنزال الغد أمام الأهلي في الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتشهد هذه المباراة تحية الجماهير إلى رجال الصحة والأمن، لدورهم في في عودتهم للملاعب ومكافحة جائحة كورونا، وذلك قبل صافرة البداية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة ماريجا بالهلال تنهي موسمه مع بورتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.