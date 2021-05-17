شكرا لقرائتكم خبر فرحة ماريجا بالهلال تنهي موسمه مع بورتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مهاجم الهلال الجديد المالي موسى ماريجا، علاقته بفريق بورتو البرتغالي بقرار إداري فني برتغالي، بعد أن سجلت إدارة بورتو موقفا ضد اللاعب بسبب إعلانه التعاقد مع الهلال رسميا عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يرى النادي البرتغالي أن الهلال وضعه في موقف حرج بإعلانه الرسمي التعاقد مع ماريجا بعد دخوله الفترة الحرة عبر موقعه الرسمي، وذلك قبل نهاية الموسم في البرتغال.

وقالت صحيفة DESPORT AO MINUTO سيترك ماريجا فريقه بعد أن لعب معه 191 مباراة سجل خلالها 72 هدفا بقرار من المدرب كونسيساو باستبعاده نهائيا من تمثيل الفريق.

ولم يفد اعتذار اللاعب لإدارة ناديه بعد تفاعله في حساباته الشخصية مع إعلان نادي الهلال التوقيع معه، وباءت محاولاته بالفشل بعد أن حاول حفظ مع تبقى من ود بينه وبين نادي بورتو الذي ارتبط به منذ 2016.

وأشارت صحيفة Record البرتغالية إلى أن ماريجا أصبح خارج القائمة الرئيسية للفريق في الجولة الأخيرة من المنافسات البرتغالية، بسبب انتهاكه قواعد النادي، في إشارة إلى تفاعله مع توقيعه للهلال قبل انتهاء الموسم.

من جهة ثانية يواصل الجهاز الطبي بفريق الهلال جهوده لإلحاق عدد من اللاعبين بنزال الغد أمام الأهلي في الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشهد هذه المباراة تحية الجماهير إلى رجال الصحة والأمن، لدورهم في في عودتهم للملاعب ومكافحة جائحة كورونا، وذلك قبل صافرة البداية.