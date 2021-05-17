هل يعود كاريلي إلى كورنثاينز؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​قدمت إدارة نادي كورنثاينز البرازيلي عرضا للمدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل..

وكان كاريلي أعلن أنه متاح للتفاوض مع أي ناد آخر منذ بداية مايو الحالي حال عدم حسم مستقبله مع الاتحاد.

وتربط إدارة النادي حسم ملف كاريلي بما تسفر عنه نتائج الفريق والمحصلة النهائية فيما تبقى من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب النهائي المرتقب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسبق أن عمل كاريلي مع نادي كورنثاينز البرازيلي كمساعد للمدرب مانو مينيز، وذلك في عام 2009 ثم في 2010 تم تعيينه كمدير فني موقت بعد استقالة المدرب وقتها أدلسون باتيستا.

ومرة أخرى تمت إعادته لمهامه كمساعد بعد تعيين تيتي كمدير فني في كورينثاينز، وفي 2016 تم تعيينه مرة أخرى مدربا موقتا بعد أن ذهب تيتي لتدريب منتخب البرازيل الأول.

​من جهة أخرى فتحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ملف المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا بهدف تمديد عقده لموسم إضافي حتى 2023.