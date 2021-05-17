النصر يخطط لضم سويدي الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس إدارة الحزم العائد إلى دوري المحترفين عددا من العروض لشراء عقد المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج المعار هذا الموسم لفريق أبها. ويحتل كارلوس وصافة هدافي الدوري برفقة مهاجم ضمك، الأرجنتيني زيلايا، حيث سجل كل منهما 16 هدفا. ومن أبرز المنافسين على ضم اللاعب، نادي النصر الذي يعمل لإغراء الحزم.

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