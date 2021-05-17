شكرا لقرائتكم خبر مدرب الاتحاد القادم.. أوروبي «صغير» لم يسبق له العمل بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاضل إدارة نادي الاتحاد بين ملفات عدد من المدربين من المدرسة الأوروبية لخلافة المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد أن أكدت مصادر الصحيفة توصل إدارة النادي إلى قناعة تامة بعدم التجديد مع كاريلي موسما آخر.

وأبانت تلك المصادر أن إدارة الاتحاد وضعت ضمن استراتيجيتها في مسألة البحث عن المدرب الجديد، أن يكون بمواصفات مختلفة عن المعهود في مقدمتها أن يكون لم يسبق له العمل بالدوري السعودي، وأن يكون صغيرا في السن وصاحب إمكانيات فنية متطورة تعتمد على اللعب بأسلوب حديث، مستبعدة في ذات الوقت العودة للمدرسة اللاتينية.

وكانت معظم الأندية تفضل مدربين سبق لهم العمل بالدوري السعودي في فترات سابقة أو في منطقة الخليج، كما كانت تستقطب أسماء كبيرة في السن بحثا عن الاستفادة من خبراتها.

وتواصل الإدارة الاتحادية تحركاتها الجادة لإنهاء هذا الملف مع نهاية الموسم الحالي الذي يشهد انتهاء عقد كاريلي، من أجل إعداد خطة العمل للموسم الجديد ومناقشة ملف اختيار اللاعبين الأجانب في حال نجحت الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تخول للفريق تسجيل اللاعبين بعد أن حرم من ذلك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما تنتظر إدارة نادي الاتحاد العديد من الملفات الساخنة الخاصة بعقود لاعبين مؤثرين تحتاج إلى حسم مبكر.

من جهة أخرى، يواصل الفريق تحضيراته لمواجهة أبها غدا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من خلال معسكره القصير الذي يقيمه بمدينة أبها بعد مواجهة ضمك التي انتهت بالتعادل 1/1، ليضعف الاتحاد فرص منافسته على اللقب بعد أن أصبح الفارق بينه وبين الهلال المتصدر 5 نقاط، حيث ركز المدرب كاريلي على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة ضمك ، مطالبا اللاعبين بتصحيحها والتعويض في مواجهة أبها لتجديد الحظوظ في المنافسة على اللقب.

ملفات مهمة تنتظر الحسم

- المدير الفني: من خلال مواصلة مشوار البحث عن مدرب جديد أو الإبقاء على كاريلي.

- رومارينهو داسيلفا: رغم تأكيد الإدارة سريان عقد اللاعب الأهم في الفريق، إلا أن أنباء أكدت وجود مساع لرحيل اللاعب إلى الدحيل القطري.

- أحمد حجازي: تنتهي إعارته من ويست بروميتش الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم أمر استمراره رغم وجود الفريق ضالته في اللاعب.

- فهد المولد: يدخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال بعد نحو 60 يوما، ولا يزال أمر استمراره معلقا.

- سعود عبدالحميد: ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ورحيله لن يكون صعبا في ظل تألقه واستمرارية مشاركته.