شكرا لقرائتكم خبر تايسون: نزالي ضد جوشوا بجدة أكبر حدث رياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد بطل العالم في الوزن الثقيل حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي، الملاكم البريطاني تايسون فيوري أنه سيواجه البريطاني الآخر، أنطوني جوشوا حامل ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية في نزال قوي (توحيد ألقاب العالم) يقام في السعودية وتحديدا في 14 أغسطس المقبل.

وكشف تايسون خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر أمس، سعادته بتحديد موعد النزال، مؤكدا أنه بمثابة الأنباء الرائعة.

وقال أيضا «حظيت بمحادثة من مسؤولين في السعودية أخبرت خلالها بأن نزال توحيد ألقاب العالم سيقام في 14 أغسطس بالسعودية».

وتابع «كل الأنظار ستوجه نحو المملكة العربية السعودية في هذه الليلة التي لا أستطيع انتظارها من أجل هزيمة جوشوا في أكبر حدث رياضي على الإطلاق في كوكب الأرض».

وستكون هذه ثاني مباراة كبرى في الوزن الثقيل تقام في السعودية بعد أن استضافت في ديسمبر 2019 مباراة بين جوشوا ومنافسه المكسيكي أندي رويز في السابع من ديسمبر 2019 على حلبة الدرعية، وفيها توج جوشوا بنهائي بطولة العالم للوزن الثقيل وخطف حزام بطل العالم لرابطة الملاكمة العالمية «WBA» وحزام بطل العالم لمنظمة الملاكمة العالمية»WBO».

كما سبق وأن استضافت جدة على حلبة مدينة الملك عبدالله الرياضية، نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي في 28 سبتمبر، وجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز، وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط.