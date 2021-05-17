شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يهزمن الصيد 3/1 في لقاء التتويج بلقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فى الفوز على نظيره الصيد بنتيجة 3/1، فى مباراة التتويج بلقب الدوري الممتاز، فى ختام المسابقة، بعدما حسم الأحمر اللقب مبكرا.

وتأجل تتويج الفريق إلى اليوم، بعدما كان مقررا له مواجهة الصيد فى الختام يوم 7 مايو الجارى، وذلك بسبب اتخاذ الاتحاد قرار إيقاف جميع النشاطات حتى الانتهاء من العيد، بعد قرار غلق الأندية 9 مساء.

وحسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى.

يتصدر فريق الأهلي لقب الدورى برصيد 66 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز فى 22 مباراة.

ويشهد دورى الطائرة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد؛ للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين.