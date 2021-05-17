شكرا لقرائتكم خبر عن نجل علي معلول يداعب كهربا بطريقته الخاصة قبل مواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب كريم نجل علي معلول ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح المارد الأحمر، بطريقته الخاصة، قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام "ميدو" صديق على معلول، بسؤال كريم عن محمود كهربا والاسم الذى يشتهر به، ليرد نجل معلول قائلاً: "عمو كهربا ني ني ني" وهى الكلمة التى يشتهر بها كهربا ويرددها فى كثير من الأحيان.