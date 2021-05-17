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نجل علي معلول يداعب كهربا بطريقته الخاصة قبل مواجهة صن داونز.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - داعب كريم نجل علي معلول ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح المارد الأحمر، بطريقته الخاصة، قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام "ميدو" صديق على معلول، بسؤال كريم عن محمود كهربا والاسم الذى يشتهر به، ليرد نجل معلول قائلاً: "عمو كهربا ني ني ني" وهى الكلمة التى يشتهر بها كهربا ويرددها فى كثير من الأحيان.

 

وتضم قائمة الأهلى المسافرة إلى جنوب أفريقيا كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

 

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد "الأهلي we السلام".

وتبقى حظوظ الأهلى كبيرة فى بلوغ نصف النهائى والدفاع عن لقبه الذى حققه للمرة التاسعة فى النسخة الماضية على حساب مواطنه الزمالك.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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