شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يكشف سر غياب مروان محسن عن رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن شكوى مروان محسن من آلام في الركبة، وراء خروجه من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا.
وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 22 مايو الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».