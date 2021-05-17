شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يكشف سر غياب مروان محسن عن رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن شكوى مروان محسن من آلام في الركبة، وراء خروجه من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 22 مايو الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».