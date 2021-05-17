شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى جديد يحدد مدة غياب محمود علاء عن الزمالك بعد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى جديد تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بالقلعة للفريق الأبيض، من أجل تحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب ومدة غيابه، بعدما أثبتت الأشعة تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

ومن المنتظر أن يخضع علاء للاختبار الطبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، غدًا الثلاثاء، على هامش التدريبات الجماعية التى سيخوضها الفريق، بعد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة، بعد تحقيق الفوز على إنبى بنتيجة 3 / 1.

ولم يتمكن طبيب الزمالك من فحص محمود علاء، بعد أن أظهرت الأشعة إصابته بمزق فى العضلة الضامة، نظرًا لكون الفريق حاصل على راحة سلبية، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لهذا الفحص لتحديد برنامج العلاج ومدة الغياب.

ويفتقد الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة، لجهود 3 لاعبين، منهم لاعبان للإصابة ولاعب للإيقاف، بخلاف وجود لاعب آخر مهدد بالغياب بسبب الإصابة.

ويغيب شيكابالا لإيقافه لمدة مباراتين من جانب اتحاد الكرة، على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلي وإشارته للحذاء أثناء خروجه من الملعب ردًّا على هتافات الجماهير ضده، وينتهي الإيقاف بعد مباراة الطلائع، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي الأخيرة لنفس السبب.

كما يغيب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر، حيث سينهي برنامجه العلاجي الخميس المقبل للمشاركة فى التدريبات، بعدها بشكل طبيعي، بعدما عاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

فيما أصبح المغربي حميد أحداد مهددًا بالغياب للإصابة بالتواء فى القدم خلال مباراة إنبي، ويخضع اللاعب لكشف طبي جديد على هامش المران الجماعي الثلاثاء، وبناءً عليه سيتم تحديد برنامج علاجي للمهاجم المغربي للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي.