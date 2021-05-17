شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول وحمدى فتحى ضمن قائمة الأهلي فى رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».